Allah, Kuran'ı Hafızların Zihinlerinde Muhafaza Ediyor" - Sakarya

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah, Kur'an'ı hafızların zihinleri yoluyla muhafaza ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah, Kur'an'ı hafızların zihinleri yoluyla muhafaza ediyor. Bu, bir mucizedir. Dünyanın başka hiçbir kitabına nasip olmayan bir mucizedir." dedi.



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret eden Erbaş, burada valilik şeref defterini imzaladı.



Vali Nayir'e görevinde başarılar dileyen Erbaş, kurumun kentteki faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Daha sonra eğitimini tamamlayan 210 hafız için Sakarya Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in, dengesi bozulan dünyanın tekrar dengeye getirilmesi için gönderildiğini söyledi.



Kuran'ın hayatın bütün boyutlarında kendisini gösterdiğini belirten Erbaş, "Medeniyetin mensupları olarak bizler, Kur'an-ı Kerim'e sarıldığımız ve onun ilkeleri prensipleri doğrultusunda yaşadığımız sürece Kuran'la yücelmişiz, Kuran'dan uzaklaştığımız zamanlarda da çökmüşüz madden ve manen." ifadelerini kullandı.



Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetini ümmetine emanet ettiğini anımsatan Erbaş, "Allah, Kuran'ı hafızların zihinleri yoluyla muhafaza ediyor. Bu, bir mucizedir. Dünyanın başka hiçbir kitabına nasip olmayan bir mucizedir. Dünya üzerinde arayın bir Tevrat, İncil, Avesta hafızı, bulamazsınız. Bu, Kuran'ın mucizesidir. Nasıl ki hafızlarımız Kur'an-ı Kerim-i hıfz ederek koruyorlarsa Kuran da onları koruyor." şeklinde konuştu.



Kuran'ın Müslümanları koruduğunu dile getiren Erbaş, icazetlerini alan hafızlardan her birisinin birer hafız yetiştirmesini istedi.



Daha sonra cuma namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrası hafızlara icazet belgelerini takdim etti.



Törene, Vali Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Müftüsü İhsan Açık ve vatandaşlar katıldı.



32 Evler Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Serdivan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını da gerçekleştiren Erbaş, burada kurumun gençlik koordinatörleriyle sohbet etti.

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