Son Dakika Haberleri: Allah" Lafzı Yazılı Kuzu Erzincan'da İlgi Odağı Oldu

Allah" Lafzı Yazılı Kuzu Erzincan'da İlgi Odağı Oldu

2 saat önce

Erzincan'ın Kemah ilçesi Eskibağlar köyünde, üzerinde "Allah" lafzına benzeyen bir kuzu dünyaya geldi.

Allah
Erzincan'ın Kemah ilçesi Eskibağlar köyünde, üzerinde "Allah" lafzına benzeyen bir kuzu dünyaya geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesi Eskibağlar köyünde koyun yetiştiriciliği yapan Yasin Bal sabah uyanıp koyunlarının bulunduğu ağıla gittiğinde "Allah" lafzı yazılı bir kuzunun dünyaya geldiğini gördü. Gördüğü manzara karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan sürü sahibi büyük mutluluk yaşadı. Kuzunun sahibi Yasin Bal, kuzunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca birçok kişiden kuzuyu satması konusunda teklifler aldı ancak satmaya sıcak bakmadığını dile getirdi.

Dünyaya "Allah" lafzı yazısıyla gelen kuzu sosyal medya binlerce kez paylaşılıp yorumlanırken en çok beğenilenler arasında da yerini aldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Sabah, Kemah, Kuzu, Erzincan, Güncel
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