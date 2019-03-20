Son Dakika Haberleri: Allah Oğluma Can Verdi Sonra Geri Aldı"

Allah Oğluma Can Verdi Sonra Geri Aldı"

1 saat önce

RECEP ŞAKAR/TEVFİK DURUL - Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısında 3,5 yaşındaki oğlunu kaybeden Somalili Aden İbrahim Diriye, "Allah, oğluma can verdi.

RECEP ŞAKAR/TEVFİK DURUL - Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısında 3,5 yaşındaki oğlunu kaybeden Somalili Aden İbrahim Diriye, "Allah, oğluma can verdi. Sonra da bu canı geri aldı." dedi.

Saldırının en genç kurbanı Mucad İbrahim'in babası, saldırı sırasında oğlunu nasıl kaybettiğine ve neler yaşadığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oğlunu kaybetmesiyle ilgili olarak Diriye, "Elhamdülillah diyorum çünkü Allah oğluma can verdi. Sonra da bu canı geri aldı. Geçen cuma benim için, Yeni Zelanda ve tüm İslam alemi için çok zordu." şeklinde konuştu.

Diriye, saldırı sırasında oğluyla Nur Camisi'nde cuma hutbesini dinlediklerini belirterek, "Terörist içeri girip ateş etmeye başlayınca oğlum aniden ayağa kalktı ve terörist 3,5 yaşındaki oğlumu başından vurdu. Ben Allah'a inanıyorum. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Sabırlı olmalıydım. Müslümanların hissettiği gibi hissettim." ifadesini kullandı.

"Desteğini gösteren tüm insanlara minnettarım"

Kendisinin o sırada yere yattığını belirten Diriye, ölen insanların üzerine düşmesinin kamufle oluşturması dolayısıyla hayatının kurtulduğunu kaydetti.

Diriye, başta Yeni Zelanda halkı olmak üzere Müslümanlara yardım, destek ve dostluğunu gösteren dünyadaki tüm insanlara minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'nın yerel halkı Mourilerden Derek Tait, "Ayağa Kalk" adlı bir sivil toplum örgütü olduklarını söyleyerek, "Müslümanlar için daha çok konuşmalıyız ve daha çok eylemde bulunmalıyız. Birlik olduk. O (terörist) bir ezik. O kaybetti ve biz kazandık." dedi.

Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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