Son Dakika Haberleri: Allahyar'a yakın takip
Son Dakika Spor Allahyar'a yakın takip

Allahyar'a yakın takip

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor'un sahasında Bursaspor'a 2-1 kaybettiği müsabakayı seyredenler arasında Fenerbahçe eski idari menajeri Onur Başar da vardı.

Allahyar'a yakın takip, System.String[]

TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor'un sahasında Bursaspor'a 2-1 kaybettiği müsabakayı seyredenler arasında Fenerbahçe eski idari menajeri Onur Başar da vardı. Sarı-lacivertli kulübün A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderdiği oyuncuları takip ettirdiği Başar, sezon başında İstanbul ekibine kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'i izledi. Onur Başar'ın maçın 62. dakikasında oyuna dahil olan Allahyar'ın performansıyla ilgili notlar aldığı da görüldü.


Fenerbahçeli eski yöneticinin, Yusuf Mert Tunç, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Batuhan Yılmaz gibi diğer kiralık futbolcuları da görev aldıkları maçlarda gözlemleyerek sarı-lacivertli teknik heyete oyuncuların performansı hakkında raporlar sunduğu biliniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi
Ersun Yanal'dan 5-1'lik galibiyet açıklaması: Mesaj verdiğimiz için mutluyum Aykut Kocaman'dan hem gollere hem hakeme tepki! Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 22:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Allahyar'a yakın takip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]