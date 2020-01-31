Son Dakika › Spor › Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika Spor
Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü
16 dakika önce
Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.
Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü. Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi. - İSTANBUL
Son Dakika Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi