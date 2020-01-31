Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika Spor

Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü

16 dakika önce

Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.

Allahyar, Fenerbahçe'ye geri döndü, System.String[]

Sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, İstanbulspor'un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine sarı-lacivertlilere geri döndü.


Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü. Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, herhangi bir istatistik üretmedi. - İSTANBUL

İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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