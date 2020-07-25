Allahyar ilk kez 11'de

Sezon başında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor 'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:16

Kaynak: İHA

Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler

Beşiktaş'ta veda eden Burak Yılmaz, ayrılması gündemde olan Gökhan ve Caner'e seslendi: Ayrılırlarsa çok kırılırım