Allahyar ilk kez 11'de - Son Dakika

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk kez ilk 11'de sahada yer aldı.
Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi. Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynadı.
Sezon başında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
(İHA)