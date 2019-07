Allahyar Sayyadmanesh: Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum

"Fenerbahçe taraftarlarının kulübüne ne kadar bağlı olduğunu duymuştum"

"En büyük motivasyon taraftarlarımızın desteği olacak"

İSTANBUL, - Allahyar Sayyadmanesh, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Fenerbahçe kulübü her anlamda çok farklı. Tesisleri, taraftarı, camiası, futbolcuya bakış açısı" dedi. Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası'nda devam eden hazırlık kampında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin büyük bir tarih ve hikayeye sahip olduğunu belirten Allahyar, "Öncelikle burada olmaktan, genç yaşta bu renkler için mücadele etme şansına sahip olmaktan çok mutluyum. Şu anda bir uyum süreci geçiriyorum. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım bu süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk yurtdışı deneyimimi Fenerbahçe'de yaşıyorum. Elimden gelenin en fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum. " şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce sarı-lacivertli taraftarların takımlarına olan bağlılığını duyduğunu söyleyen Sayyadmanesh, "Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığım ilk günden beri taraftarlarımızın inanılmaz bir ilgisi var. Her gün bizi desteklemeye geliyorlar ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe taraftarlarının kulübüne ne kadar bağlı olduğunu duymuştum. Ancak şimdi bu çatı altında Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Fenerbahçe kulübü her anlamda çok farklı. Tesisleri, taraftarı, camiası, futbolcuya bakış açısı" ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca taraftar desteğinin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olacağını vurgulayan genç golcü, "Pazar günü binlerce taraftarımız bizi desteklemeye geldi. İnanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Gözlerindeki sevgi, heyecanı ve bağlılığı gördüm. Özellikle dün taraftarlarımızın sevgisi muhteşemdi. Benim için özel pankartlar hazırlamışlardı, bu büyük aileyi mutlu etmek için sahada en iyisini sergileyeceğime dair kimsenin şüphesi olmasın. Dün bir kez daha anladım ki, "Biz Fenerbahçeyiz." Sezon boyunca bizim için en büyük motivasyon taraftarlarımızın desteği olacak" diye konuştu.

Taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade eden Allahyar Sayyadmanesh, "Sezonun ilk maçında Kadıköy'de sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bunun için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.