Son Dakika Haberleri: Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralandı
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Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralandı

8 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.

Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralandı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Allahyar'ı İstanbulspor'a kiraladı
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