Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor'da
8 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a transfer oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:47 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a transfer oldu.
Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a transfer oldu. - İSTANBUL
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