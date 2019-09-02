Son Dakika Haberleri: Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor'da
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Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor'da

8 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a transfer oldu.

Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor'da, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a transfer oldu.


Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a transfer oldu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:47 Kaynak: İHA
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