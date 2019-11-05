Son Dakika Haberleri: Allahyar sürprizi! Fenerbahçe...
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Allahyar sürprizi! Fenerbahçe...

6 saat önce

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İranlı genç oyuncu Allahyar Seyyadmenes için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İranlı genç oyuncu Allahyar Seyyadmenes için yeni bir iddia ortaya atıldı.


Buna göre eski kulübü İstiklal Allahyar'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.


Sarı lacivertli ekibin bu teklife olumsuz yaklaşmadığı ifade edildi. Allahyar, İstanbulspor formasıyla geçen hafta oynanan kupa maçında bir de gol atmıştı.


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Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48 
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