Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ilk karesi Uludağ'dan - Son Dakika

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ilk karesi Uludağ'dan

08.02.2021 07:57
Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ilk karesi Uludağ'dan, System.String[]

Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti!

Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti!

Martta İstanbul'a geliyor

"Kovan" filmindeki performansıyla SİYAD Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" adaylığını elde eden Meryem Uzerli, mart ayında hem ödül törenine katılmak hem de yeni film projesine başlamak için İstanbul'a geliyor.

Ocak başında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, geçen yıl rol aldığı "Kovan" filmiyle de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ekim ayında Amerika'da düzenlenen Chelsea Film Festivali'nden altı ödülle dönen film, Türkiye'nin en prestijli sinema ödülleri olan 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde üç adaylık elde etti.

ÇOCUKLARI VE ERKEK ARKADAŞI DA GELECEK

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne aday gösterilen Meryem Uzerli, bu zorlu kategoride Merve Dizdar, Cemre Ebüzziya, Gupse Özay ve Elif Sevinç'le yarışacak.

Mart ayında yapılacak tören için Türkiye'ye gelecek olan oyuncu, "Kovan" filminin yönetmeni Eylem Kaftan'la yapacağı yeni filmi için de çalışmalara başlayacak.

İstanbul ve Berlin'de yaşayan Uzerli, pandeminin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul'dan uzak kalmıştı.

Yeni filmi için 6 yaşındaki Lara, 3 aylık bebeği Lily ve erkek arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gelecek olan güzel yıldız, çekimler boyunca burada kalacak.

Söz kestiler

Cemiyet ve iş dünyasından ünlü çifti Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan, bir buçuk yıldır birlikte olduğu Gökhan Kokuludağ ile söz kesti. Çetindoğan ailesinin yaşadığı Beykoz'daki Mustafa Paşa Yalısı'nda yapılan tören, 28 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Sözden bir hafta sonra nişanlısıyla fotoğrafını paylaşan Pırıl Çetindoğan, şık beyaz elbisesi ve zarafetiyle takipçilerinin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz yaz ilk kez Pırıl Çetindoğan ile Demet Sabancı'nın teknesinde tatil yaparken objektiflere takılan Gökhan Kokuludağ, aile şirketi olan Arkem Kimya'da finans müdürü olarak görev yapıyor.

Dijital cağın cehaletine tepki

Cemiyetin ünlü ismi Lara Kamhi, dijital sanat dünyasının da seçkin isimleri arasında. Geçtiğimiz hafta Akbank Sanat'ın "Ubiquity" isimli video serisine katılan Kamhi, mart ayında start alacak olan Amber Network'ün "Dijital Sonrası Cehalet" isimli festivalinde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Genç sanatçı, uluslararası online festival için 6 bölümden oluşan "İçine Çeken Cehalet: Deneyimlenebilir Sanrılar" başlıklı bir video/seminer serisi hazırlıyor.

Lara Kamhi

Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ilk karesi Uludağ'dan

Merve Oflaz, İstanbul, Medya, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Allan Hakko ve Merve Oflaz'ın ilk karesi Uludağ'dan - Son Dakika Magazin


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