Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptı - Son Dakika
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Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptı

6 saat önce

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Muhammed Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkarılması için başvuruda bulunduğu ifade etti.

Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptı, System.String[]

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Muhammed Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkarılması için başvuruda bulunduğu ifade etti.


Irak'ta geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan protestolar yüzünden Kasım ayında istifa etmek zorunda kalan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, İngiltere vatandaşlığından çıkarılması için İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliğine dilekçe yazdı. Iraklı politikacıların çoğunun çifte vatandaşlığa sahip olmalarının halk tarafından tepkiyle karşılanması üzerine bazıları 2. ülke vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmıştı.


Öte yandan Irak eski Başbakanlarından İyad Allavi'nin kuzeni olan Muhammed Allavi, hükümet kurmakla görevlendirildiği takdirde İngiltere vatandaşlığından çıkacağı vaadinde bulunmuştu. - ERBİL

İngiltere, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
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