Son Dakika Haberleri: "Alleben Deresi'ne Sahip Çıkalım Projesi"
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"Alleben Deresi'ne Sahip Çıkalım Projesi"

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Alleben Deresi'ne Sahip Çıkalım Projesi" kapsamında derenin temizliği sırasında elde edilen malzemeler sergilendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Alleben Deresi'ne Sahip Çıkalım Projesi" kapsamında derenin temizliği sırasında elde edilen malzemeler sergilendi.
Kent merkezinden geçen Alleben Deresi'nin kirletilmemesi amacıyla hazırlanan proje, 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekiplerince dereden araba lastiği, koltuk, şişe, eski elbise, hortum, tekstil ipliği, şemsiye olmak üzere birçok malzeme çıkartıldı.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alleben Deresi'nin coğrafi ve tarihi hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:
"Alleben Gaziantep'in bir zenginliği. Gaziantep'te yaşayan herkesin Alleben ile bir anısı, hatırası var. Gaziantep'in kültürünü yoğurmuş çok önemli bir dere. Bu derenin bir çöplük olmadığını, derenin şehrin bir zenginliği olduğunu ve bizim bu zenginliğe sahip çıkmamız gerektiğiyle ilgili bir farkındalık programı yapıyoruz. Bu farkındalık programında Alleben'in gerçek kimliğine kavuşabilmesi için hep birlikte neler yapılabilir ve neler yaptığımız hakkında konuşacağız."
Mustafa Kemal Atatürk, Şemsi Tebrizi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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