Allergan Türkiye'den Avrupa'ya Yeni Atamalar
1 saat önce
Allergan Türkiye, Göz Sağlığı İş Birimi'nde Retina Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Müberra Sarıoğlu, Nisan 2019 tarihinden itibaren Allergan Hollanda bünyesinde Kilit Kurum Yöneticisi olarak çalışmaya başlayacak.
Allergan İş Mükemmeliyeti Bölümü'nde Satış Eğitim Müdürü olarak çalışan Tuğçe Topuzoğlu ise dönemsel bir görevlendirme ile Allergan İngiltere'de Uluslararası İş Mükemmeliyeti (IBE) ekibinde Direktör Yardımcısı olarak görev yapacak.
Dünya genelinde 17 bin çalışanıyla 100'ün üzerinde ülkede yenilikçi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve biyolojik ürünler geliştirerek hizmet sunan global biyofarmasötik şirketi Allergan, çalışanlarının gelişimi için yurtdışı transfer görevlendirmeleriyle kariyer gelişim fırsatları sunuyor.
Allergan Türkiye, 2019 yılındaki yurt dışı transferlerine Retina Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Müberra Sarıoğlu ile başlıyor. Sarıoğlu, Allergan'ın müşteri odaklı bakış açısı ile kilit ünite temelli iş modeline göre yapılandırılan ilk ülke organizasyonu olacak Hollanda'da Allergan Avrupa'nın klinik iş birliğinin geliştirilmesi, iş hacmi ve verimliliğinin artırılması için farklı fonksiyonlardan oluşturulan ekibi yönetirken Allergan Hollanda Genel Müdürü Robert Schuller'e bağlı olarak çalışacak.
İş Mükemmeliyeti Bölümü'nde Satış Eğitim Müdürü olarak çalışan Tuğçe Topuzoğlu ise dönemsel bir görevlendirmeyle Allergan'ın İngiltere Marlow'daki Uluslararası İş Mükemmeliyeti ekibine Direktör Yardımcısı olarak atanarak Göz Sağlığı ve Nörolojik Bilimler tedavi alanlarında eğitim stratejilerinin geliştirilmesi ve içeriklerinin oluşturulmasından sorumlu olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:44 Kaynak: Bültenler
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