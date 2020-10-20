'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı - Son Dakika

'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı

20.10.2020 08:24
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı, System.String[]

ADANA'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle allı turna olarak bilinen flamingolar başta olmak üzere göçmen kuşlar, Çukurova Deltası'na gelmeye başladı.

ADANA'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle allı turna olarak bilinen flamingolar başta olmak üzere göçmen kuşlar, Çukurova Deltası'na gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Eylül'de imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildi. Lagün yakınında bulunan Kapı Mahallesi sakinleri, kuş cenneti lagünün korunacak olmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan bölgeye, başta halk arasında allı turna olarak bilinen flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere birçok göçmen kuş gelmeye başladı. Uzunluğu 17 kilometre olan lagün, Türkiye'nin de en büyük lagünü olma özelliği taşıyor.

'BURASI BİZİM CENNETİMİZ'Lagüne 100 metre mesafede bulunan Kapı Mahallesi Muhtarı Savaş Ağırbaş, lagünü yabancılardan ve avcılardan koruduklarını belirterek, "Burası bizim cennetimiz. Burada 10 çeşit göçebe kuş var. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra köylülerimiz burayı daha çok koruyacaklar" dedi.KAÇAK AVCILARDAN KORUYORLAR

Mahalleli Okan Karaarslan ise lagünün göçebe kuşların alanı olduğunu belirterek, "Kuşlarımız havalar soğudukça ekim, kasım, aralık ayında gelip, nisan, mayıs aylarında ise tekrardan göç ederler. Burası onlar için konaklama bölgesi. Burası tamamen bir kuş cenneti. Burası koruma altında. Bizler de köylüler olarak elimizden geldiği kadar Milli Parklar Koruma Müdürlüğü ve diğer kurumlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta biz daha yakınız konum olarak. Genellikle kaçak avcılar var burada. Milli parklar çalışanlarıyla beraber bu hayvanları koruyoruz. Gece saatlerinde çok geliyorlar. Bunlar avcı değil katliamcıdır" diye konuştu.


- Adana
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı - Son Dakika


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