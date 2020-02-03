"Allı" ve "telli" turnalar Seyfe Gölü'nde görsel şölen sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Allı' ve 'telli' turnalar Seyfe Gölü'nde görsel şölen sundu - Son Dakika

"Allı" ve "telli" turnalar Seyfe Gölü'nde görsel şölen sundu

6 saat önce

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, "allı" ve "telli" turnalar görsel şölen oluşturdu.

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, "allı" ve "telli" turnalar görsel şölen oluşturdu.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve son dönemdeki yağışlarla su seviyesi yükselen gölde flamingo ve turnalar, görsel şölen sundu. Şölene, angıtlar ve kazlar da eşlik etti.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allı ve telli turnalar özel bir şov yaptı. Bu şova ördekler, angıtlar ve kazlar da eşlik etti. Bu görsel şölenle kuşlar Seyfe Gölü ve sulak alanların önemini hatırlattı." dedi.

Halk arasında flamingolara "allı turna", turnalara ise "telli turna" denildiğini anımsatan Çetiner, kuşların sunduğu şöleni ziyaretçilerin cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiğini dile getirdi.

Çetiner, Seyfe Gölü'nün 10 bin 700 hektarlık alanla Türkiye'deki 135 sulak alandan biri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de üç ve üzeri koruma sınıfına sahip dört sulak alan var. Seyfe Gölü bunlardan biri. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla Seyfe hak ettiği değere ulaşmalıdır." diye konuştu.

Allı ve telli turnalar Seyfe Gölü'nde görsel şölen sundu

Seyfe Gölü, Kırşehir, Şölen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:15 Kaynak: AA
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