Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptı
1 saat önce
Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptık." dedi.
Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:45
DSİ'den Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu? Fahrettin Altun'dan ABD medyasının iddiasına yanıt: Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı ettiği iddiası saçmalık