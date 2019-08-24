Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptı

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptık." dedi.

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