Son Dakika Haberleri: Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptı
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Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptı

1 saat önce

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptık." dedi.

Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptı, System.String[]

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptık." dedi.

Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:45 
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