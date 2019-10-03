Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi
1 saat önce
Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi Allianz'ın CEO'su Oliver Bate, ECB'nin Eylül ayı toplantısında aldığı faiz indirim kararını sert bir dille eleştirdi.
Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi Allianz'ın CEO'su Oliver Bate, ECB'nin Eylül ayı toplantısında aldığı faiz indirim kararını sert bir dille eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:06
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