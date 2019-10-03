Son Dakika Haberleri: Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi
Son Dakika Ekonomi Haber

Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi

1 saat önce

Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi Allianz'ın CEO'su Oliver Bate, ECB'nin Eylül ayı toplantısında aldığı faiz indirim kararını sert bir dille eleştirdi.

Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi, System.String[]

Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi Allianz'ın CEO'su Oliver Bate, ECB'nin Eylül ayı toplantısında aldığı faiz indirim kararını sert bir dille eleştirdi.

Avrupa, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wolverhampton maçı öncesi konuşan Atiba, taraftardan destek istedi!
Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti Kadir Has Üniversitesi ile Deniz Bank da Hamidiye su sözleşmesini iptal etti SAS Timi eski harp mayınını imha etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 11:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]