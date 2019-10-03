Allianz CEO'su Bate, ECB'yi faizler nedeniyle eleştirdi

Avrupa 'nın en büyük sigorta şirketi Allianz'ın CEO 'su Oliver Bate, ECB'nin Eylül ayı toplantısında aldığı faiz indirim kararını sert bir dille eleştirdi.

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