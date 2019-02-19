Allianz'da Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı'na Dr. Suat Didari Getirildi

Allianz Türkiye'de; 1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker'den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği'ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr.

Allianz Türkiye'de; 1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker'den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği'ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr. Suat Didari getirildi.



Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşlarından Allianz Türkiye'de, yeni dönemdeki atamalar devam ediyor. Allianz Türkiye, sigorta müşterilerinin ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun hızda karşılamak ve çalışma ortamında iş birliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği çevik çalışma modelini üst düzey atamalarla güçlendiriyor. 1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker'den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği'ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr. Suat Didari getirildi.



Suat Didari kimdir?



İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Suat Didari, aynı üniversitede mühendislik dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Programı'nı ve Yeditepe Üniversitesi İş İdaresi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Suat Didari, çalışma hayatına 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1995 yılında girdiği Uzel Makina Sanayi şirketinde 13 yıl çeşitli pozisyonlarda görev alan Didari, Allianz Türkiye Ailesi'ne 2008 yılında katıldı. Didari, Allianz Türkiye bünyesinde, Kıdemli Proje Müdürü, Planlama ve Kontrol Grup Müdürü, Kurumsal Gelişim Grup Müdürü gibi pozisyonlarda görev yaptı. 2014 yılından bu yana Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Suat Didari, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. - İSTANBUL

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