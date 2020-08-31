Allianz'dan "Evcil Hayvan Asistans" hizmeti

Allianz Türkiye, Yuvam Sigortası ürününe "Evcil Hayvan Asistans Hizmeti"ni ekledi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 3 farklı planla yenilenen Yuvam Sigortası'na "Evcil Hayvan Asistans Hizmeti" teminatı da eklendi.

Şirket, "Evcil Hayvan Hizmeti"ni, müşterilerinin evlerini ve eşyasını yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı koruyan Yuvam Sigortası Kapsamlı Paket ile sunuyor.

Pakette seçime bağlı olarak yer alan teminat ile sigortalılar, evcil hayvanları için anlaşmalı veteriner kliniklerinde, veteriner hekim muayenesi, tırnak kesimi, göz temizliği, kulak temizliği, parazit damlası veya pire tasması hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanabiliyor.

"Evcil Hayvan Asistans Hizmeti", istenirse 30 TL sabit net prim ile poliçelere eklenebiliyor.

"Evcil kuşlar, evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgenleri de kapsama dahil ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, çeviklik üzerine kurdukları iş stratejileri doğrultusunda daha sade, kolay anlaşılır ve zengin içerikli ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Örkün, 4 milyon evcil hayvanın sahiplenildiği Türkiye'de, bu tarz bir girişimde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Teminatımızın kapsamı sadece kedi ve köpek dostlarımız ile sınırlı değil, evcil kuşlar, evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgenleri de kapsama dahil ettik. Allianz Türkiye olarak müşteri merkezli vizyonumuzla müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyip yenilikçi ürünlerimizle onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, "Evcil Hayvan Asistans Hizmeti" ile sunulan ücretsiz hizmetlerin dışındaki tüm unsurlar için Türkiye Veteriner Hekimler Birliği taban fiyat tarifesi esas alınıyor.

Sigortalılar, anlaşmalı veteriner kliniği ve evcil hayvan dükkanlarında yüzde 20'ye varan indirimlerden faydalanabilirken, anlaşmalı pansiyonlarda yılda 3 gün ücretsiz konaklama hizmetinden de yararlanabiliyor.

Kedi ve köpeklerin yanı sıra evcil kuş, akvaryumda beslenen evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgen gibi hayvanlar da paket kapsamında değerlendiriliyor.