Son Dakika Haberleri: Allianz'dan Türkiye'ye 30 milyon liralık yatırım
Son Dakika Ekonomi Allianz'dan Türkiye'ye 30 milyon liralık yatırım

Allianz'dan Türkiye'ye 30 milyon liralık yatırım

22 dakika önce

Allianz Türkiye'nin 30 milyon liralık yatırımla Türk-Alman Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açıldı.

Allianz'dan Türkiye'ye 30 milyon liralık yatırım, System.String[]

Allianz Türkiye'nin 30 milyon liralık yatırımla Türk-Alman Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açıldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:27 
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