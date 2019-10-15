Allianz'dan Türkiye'ye 30 milyon liralık yatırım
22 dakika önce
Allianz Türkiye'nin 30 milyon liralık yatırımla Türk-Alman Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açıldı.
Allianz Türkiye'nin 30 milyon liralık yatırımla Türk-Alman Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:27
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