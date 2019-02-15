Son Dakika Haberleri: Allianz Dördüncü Çeyrekte Cirosunu Yıllık Yüzde 3.3 Artırdı

Allianz Dördüncü Çeyrekte Cirosunu Yıllık Yüzde 3.3 Artırdı

1 saat önce

– Sigorta şirketi Allianz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.3 artışla 32.7 milyar euro ciroya ulaştı.

Allianz Dördüncü Çeyrekte Cirosunu Yıllık Yüzde 3.3 Artırdı, System.String[]
Sigorta şirketi Allianz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.3 artışla 32.7 milyar euro ciroya ulaştı.

Şirketin hissedarlara atfedilen kazançları yüzde 18.9 artışla 1.7 milyar euro'ya ulaşırken, hisse başına kazanç yıllık yüzde 21.2 artışla 3,93 euroya yükseldi.

Bir önceki yıl için teklif edilen temettü, yüzde 12.5 artışla 9 euroya ulaştı. Faaliyet karı, hedeflenen 10.6 milyar euro ile 11.6 milyar euro arasında, 11.5 milyar euro oldu.

Alman şirketin işletme karı dördüncü çeyrekte yüzde 0.4 artarak 2.77 milyar euroya ulaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

Avusturya Türk Federasyonu, Sigorta, Ekonomi
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