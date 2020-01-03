"Allianz Emeklilik Dünyası" online platformlarda

Allianz'ın Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) emeklilik dönemi yaklaşan müşterilerine yönelik hayata geçirdiği sadakat programı "Allianz Emeklilik Dünyası" online platformlara taşındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artık Allianz Emeklilik Dünyası müşterileri, Allianz.com.tr web sitesindeki Online İşlemler Portalı ve Allianz'ım mobil uygulamasına giriş yaparak Birikimlerim kategorisindeki Allianz Emeklilik Dünyası sekmesinden, kendi paketlerini ve paketlerinde yer alan ayrıcalıkları görüntüleyebiliyor, ayrıca üst paket bilgileri ile bu paketlere geçiş için gerekli adımları kolaylıkla takip edebiliyorlar.

Allianz Emeklilik Dünyası, sunduğu ayrıcalıklar ile müşterilerin hayatlarına dokunurken aynı zamanda müşterilerin Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kalarak birikimlerine devam etmelerini ve artan birikimleriyle daha yüksek bir refah seviyesinde emekli olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Allianz Emeklilik Dünyası kapsamında Allianz müşterilerine birikim tutarlarına göre, Kolay Yaşam, Güvenli Yaşam, Rahat Yaşam, Keyifli Yaşam ve Mutlu Yaşam olmak üzere 5 farklı pakette seçenekler sunuluyor.

Ücretsiz seyahat güvencesinden, restoran indirimlerine, kültür-sanat etkinliklerinden, check-up, göz ve diş sağlığı ile kombi klima bakımına kadar onlarca avantajın yer aldığı paketlerle müşterilerin hayatları kolaylaştırılıyor.

Programdan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik hakkını elde etmeye en fazla 60 ayı kalan ile emeklilik hakkını kazanarak birikimlerine devam eden veya emeklilik gelir planına geçiş yapan müşterilerden belirli bir birikim, aylık katkı payı ve ödeme durumunu sağlayanlar faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, yaklaşık bir yıldır yönettikleri Allianz Emeklilik Dünyası Programı ile müşterilerin hem emeklilik dönemlerinde hem de emeklilik planları yaparken Allianz'ı yanlarında hissetmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kırcı, "Programımız ile bir yılda toplam 25 bin müşterimize ulaştık. Programa girmeye aday olan ise 61 bin müşterimiz bulunuyor. Müşterilerimiz sistemde birikimine devam ederken de programımızda yer alan seyahat, yeme-içme, sağlık hizmeti gibi ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı yakalıyor. Şimdi programımızı dijital kanallara taşıyarak müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkların detaylarını iletirken bir yandan da geçebilecekleri bir üst paket bilgisi için yönlendirme sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.