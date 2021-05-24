"Allianz'ım" mobil uygulaması yenilendi - Son Dakika

"Allianz'ım" mobil uygulaması yenilendi

24.05.2021 12:55

Allianz Türkiye, mobil uygulamasını yenilediğini duyurdu.

Allianz Türkiye, mobil uygulamasını yenilediğini duyurdu. Uygulamanın ana sayfasını daha renkli, modern ve kullanışlı yeni yapıya çevrildi.

"Allianz Seninle" yaklaşımını tüm iş süreçlerine entegre eden Allianz Türkiye, pandeminin etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu günlerde "Allianz'ım" mobil uygulamasını yeniledi. Şirket, kolay erişilebilir hale getirdiği mobil uygulamasının yanı sıra; Online İşlemler Merkezi'nde, müşterilerine büyük kolaylık sağlayan Dijital Oto Hasar projesini de hayata geçirerek müşterilerine kullanıcı dostu bir deneyim sunduğunu duyurdu.

2021 yılı boyunca devam edecek ve tüm uygulamanın yeni tasarıma geçmesiyle tamamlanacak olan "Allianz'ım" mobil uygulamasında yenilenen ekranlar müşterilerinin hizmetine sunuldu. Uygulamanın ana sayfasını daha renkli, modern ve kullanışlı yeni yapıya çeviren şirket, 'Kampanyalar' modülüne yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Tüm fonksiyonlara kolay erişim imkanı

Verilen bilgiye göre, kullanıcılarına sade bir deneyim sunmaya ve bunu yaparken sunduğu fonksiyonları kolay erişilebilir bir şekilde konumlandırmaya öncelik veren Allianz, yeni eklenen "Poliçe Kartları" ile müşterilerine tek tık ile tüm poliçelerini inceleme olanağı sunuyor. Ayrıca 'Hızlı İşlemler' menüsü ile sık kullanılan ve hızlı erişime ihtiyaç duyulan fonksiyonlar da ana sayfa üzerinden erişilebilir duruma geldi. "Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz" alanına ise müşterilerin hasar anında hızlıca destek alabilecekleri 'Hasarım Var' menüsü, şirketin geniş anlaşmalı kurum ve servis ağına erişebilecekleri 'Anlaşmalı Sağlık Kurumu ve Oto Servisleri' arama motorları, 'Müşteri Hizmetleri' hızlı arama butonu ve gelecek vadelerini kolaylıkla ödeyebilecekleri 'Ödemelerimi Göster' menüleri konumlandırıldı. Kampanyaları sosyal mecralarda yaptığı paylaşımlarla daha görünür hale getiren Şirket, böylelikle kullanıcıların kendine özel tanımlanmış avantajları ve kampanya koşullarını keyifli bir şekilde inceleme ve faydalanabilme olanağı sundu.

50 saniyede hasar ihbarı

Şirketin hayata geçirdiği yenilikler kapsamında Allianz müşterileri, mobil uygulamadan ve Online İşlemler Merkezi'nden birçok talebi hızlıca yönlendirebiliyor ve süreçleri takip edebiliyor. Bu adım sayesinde kullanıcılara, talebini hangi kanaldan yaparsa yapsın diğer tüm kanallardan işlemlerine devam edebilme ve minimum bilgi ile kolayca talep oluşturma olanağı sunuluyor. 'Kaza yerindeyim' fonksiyonu, müşterilerinin kaza anında ve sonrasında ne yapması gerektiğini ilgili adıma hızlıca yönlendiren ekran ve hatırlatıcılar, sürecin baştan sona rahatlıkla tamamlanabilmesini sağlıyor.

Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerinin, teknolojik gelişmeler ve yaşanılan gündeme bağlı olarak sürekli değişen ve yeniden şekillendiği bu günlerde; çekici talebinin oluşturulması,

çekicinin iletişim bilgilerinin paylaşılması, konumunun takibi, aracının götürüleceği servisin müşteri tarafından seçilmesi, ikame araç talebinde bulunabilmesi, onarım süresinin uzaması halinde müşteriye ikame aracı için teklif sunulması ve araç sağlanması, mini onarıma ait rezervasyonun oluşturulması ve onarımdaki aracın durumunun takip edilebilmesi, hasar ihbarının hasar yeri ve hasar fotoğrafları ile beraber 50 saniyede yapılabilmesi ve aracını tamir ettirmiş müşterilerin servis ve fatura bilgileri ile hasar ihbarında bulunabilmesi, uygulama kapsamında öne çıkan hizmetler arasında yer alıyor.

Ayrıca; hasar dosyası açılmış araca ait statü gösterimi ile hasar dosyasında meydana gelen tüm gelişmelerin görüntülenebilmesi, tamir sürecinin adım adım takip edilebilmesi, tüm hasar sürecine ait evraklara anında ulaşılabilmesi ve eksik evrakların anında yüklenebilmesi, onarım için servis bul hizmeti ile kazançlı servisleri görüntüleme, konum ya da poliçe kapsamına göre servis bilgisi izleme ve tüm bu süreçlerde anlık olarak bildirim ve SMS gönderimleri gibi özellikler ile de dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Allianz'ım mobil uygulaması yenilendi
Allianz'ım mobil uygulaması yenilendi

Türkiye, Poliçe, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Allianz'ım' mobil uygulaması yenilendi - Son Dakika


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