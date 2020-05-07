Allianz'ın reklam kampanyasına uluslararası ödül - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin hayatın her anında sigortalılarına sağladığı güven duygusuna vurgu yaptığı reklam kampanyası 'Sen Hep Yanlarında Ol Diye', New York Festivals Advertising Awards'de ödüle layık görüldü. Dünyaca ünlü reklamcıların binlerce reklamı değerlendirdiği organizasyonda Allianz Türkiye 'Finansal Reklam' kategorisinde 'Bronz' ödül kazandı.

Allianz Türkiye, 'Allianz Seninle' sloganıyla geçen yıl hayata geçirdiği reklam kampanyası ile uluslararası reklamcılık ödülleri organizasyonu New York Festivals Advertising Awards'de 'Bronz' ödüle layık görüldü. Allianz Türkiye, 1957'ten bu yana farklı mecralarda üreticiliği onurlandıran ve jüri koltuğundaki dünyaca ünlü reklamcıların binlerce reklamı değerlendirdiği organizasyonda 'Finansal Reklam' kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Reklam kampanyasının uluslararası platformda onurlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Allianz Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizde odak noktamız müşterilerimiz. Müşterilerimizin sadece sigorta masraflarını karşılamanın ötesinde, ihtiyaç duydukları her anda, hayatın her evresinde yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor ve 'Allianz Seninle' diyoruz. Dijitalizasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük eden şirketimizin yol haritasını, sigortalılarımızın beklentileri belirliyor. Geniş bir hedef kitleye hitap etmek istediğimiz bu kampanyamızda da odağımızda müşterilerimiz ve Türkiye'de yaşayan herkes vardı. Her anı paylaşan, birbirlerinin yanında olan bir baba ile oğlunu anlatan reklam filmimizde sevdiklerinin 'yanında olmanın' önemini anlatıyoruz. Şirket olarak sigortalılarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

BİRBİRİNDEN HİÇ AYRILMAYAN BABA İLE OĞULUN HİKAYESİ ANLATILIYOR

Şirket, geçen yıl hayata geçirdiği ve 'Yaşam Döngüsü' ismini verdiği reklam kampanyasında sigortalılarına 'Sen Hep Yanlarında Ol Diye; Allianz Seninle ve Sevdiklerinle' diye seslenmişti. Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi, bir baba ile oğulun, 30 yıllık zaman dilimindeki değişimleri, birbirlerine hastalıkta, sağlıkta, üzüntü ve mutlulukta verdiği destek, duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaşmıştı. Filmde, hayat ne getirirse getirsin birbirinden hiç ayrılmayan baba ile oğulun hikayesine Cem Adrian ve Hande Mehan tarafından seslendirilen, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait 'Sen Benim Şarkılarımsın' parçası eşlik etmişti. 'Yaşam Döngüsü' reklam filmi Türkiye'nin önemli pazarlama etkinliklerinden olarak kabul edilen Kristal Elma'da 'Büyük Ödül'e layık görülmüş, Epica 2019'da da ülkemizi temsil eden az sayıda çalışmanın içinde yer alarak Bronz ödül kazanmıştı.

(İHA)