Allianz L&G Group'un genel sigortacılık bölümünü satın alacak
50 dakika önce
– Alman sigorta şirketi Allianz SE, Legal & General Group'un (L&G) genel sigortacılık bölümünü 242 milyon sterline satın alacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:11 Kaynak: DHA
– Alman sigorta şirketi Allianz SE, Legal & General Group'un (L&G) genel sigortacılık bölümünü 242 milyon sterline satın alacağını duyurdu.
Fiannacial Times
'ın haberine göre, Allianz Birleşik Krallık
'taki Pazar payını arttırmak ve genel sigortacılık bölümünü genişletmek için L&G'ın genel sigortacılık bölümünü satın alacak.
L&G'den yapılan açıklamada satıştan gelecek miktar ile öz sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.
İşlemin 2019 yılının ikinci yarısında sonlanacağı tahmin ediliyor.
- İstanbul
Loris Karius'un sevgilisiyle olan fotoğrafı kadın hayranlarını çileden çıkarttı
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor
Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı