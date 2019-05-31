Son Dakika Haberleri: Allianz L&G Group'un genel sigortacılık bölümünü satın alacak
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Allianz L&G Group'un genel sigortacılık bölümünü satın alacak

50 dakika önce

– Alman sigorta şirketi Allianz SE, Legal & General Group'un (L&G) genel sigortacılık bölümünü 242 milyon sterline satın alacağını duyurdu.

Allianz L&G Group'un genel sigortacılık bölümünü satın alacak, System.String[]
– Alman sigorta şirketi Allianz SE, Legal & General Group'un (L&G) genel sigortacılık bölümünü 242 milyon sterline satın alacağını duyurdu.
Fiannacial Times'ın haberine göre, Allianz Birleşik Krallık'taki Pazar payını arttırmak ve genel sigortacılık bölümünü genişletmek için L&G'ın genel sigortacılık bölümünü satın alacak.
L&G'den yapılan açıklamada satıştan gelecek miktar ile öz sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.
İşlemin 2019 yılının ikinci yarısında sonlanacağı tahmin ediliyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:11 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Sigorta, Ekonomi
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