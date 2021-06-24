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Allianz Motto Hareket, çocukları harekete çağırıyor - Son Dakika

Allianz Motto Hareket, çocukları harekete çağırıyor

24.06.2021 15:43
Allianz Motto Hareket, çocukları harekete çağırıyor, System.String[]

Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli videolarıyla Türkiye'deki tüm çocukları...

Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli videolarıyla Türkiye'deki tüm çocukları harekete çağırıyor.

Sigorta şirketi Allianz Türkiye'nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı işbirliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli egzersiz videolarıyla bu yaz çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmek için YouTube'da olacak. Verilen bilgiye göre, 25 Haziran'dan itibaren hem sigorta şirketinin hem de iş birliği yapılan STK'ların sosyal medya kanallarında, yaz boyunca her Cuma yeni bir bölümle açık kaynak olarak yayımlanacak video serisiyle, Türkiye'nin dört bir yanından daha fazla çocuğun spor ve sağlıklı yaşam kültürünü benimsemesi amaçlanıyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman ekibin danışmanlığında hazırlanan videolar; 'Allianz Motto Hareket ile Isınma ve Soğuma', 'Eğlenceli Oyunlar', 'Hedef Koyma ve Ölçme', 'Kardiyo ve Ritim', 'Kas Kuvveti', 'Esneklik', 'Çeviklik', 'Denge' ve 'Nesne Kontrolü' olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor. Farklı oyun ve spor dallarıyla zenginleştirilmiş videolar, kapalı alan ve açık alanda gerçekleştirilebilecek fiziksel aktiviteleri içeriyor.

"Üç yıl içinde 21 ilden 3 bin çocuğa ulaştık; hedefimiz tüm Türkiye"

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, programla ilgili olarak"TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılında başlattığımız programımızla 3 sene içerisinde 21 ilden3 bin çocuğa eğitim verdik. Paydaşlarımızın ve hedef kitlemiz olan gelecek nesillerin görüşlerini alarak tasarladığımız program ile daha fazla çocuğun hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü iş birliğiyle hazırlanan video serimiz sayesinde STK'lar bünyesinde verdiğimiz eğitimleri açık kaynak olarak tüm Türkiye'nin kullanımına sunuyoruz. Daha fazla çocuğun hayatına değer katacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Eğitimler pandemi döneminde dijital mecralara taşındı

Verilen bilgiye göre, program 2018-2020 yılları arasında, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla uygulanmıştı. Pandemi döneminde dijital sınıf ortamına uygun olarak yeniden yazılan eğitim içeriğiyle uzaktan eğitime adapte edilen program, TEGV ve EÇEV'in dijital platformlarında uygulanmaya devam ediyor. İnternet erişimi olmayan çocuklar uygulamalara TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaştırılan program kartlarıyla katılıyor. Tüm yaz boyunca her Cuma sosyal medya üzerinden açık kaynak olarak yayımlanacak videolarla ise tüm çocuklar harekete davet ediliyor.

10 temel hareket becerisinde gelişim

Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından yürütülen kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapora göre; uygulama sürecinde, gönüllü eğitmenler, yöneticiler ve velilerden, katılım memnuniyeti, öğrenme ve uygulamaların yaşama aktarımıyla ilgili toplanan veriler ışığında, çocukların 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiği görüldü. Çocuklardan ve velilerden edinilen bilgilere de yer verilen rapor; çocukların programda deneyimledikleri fiziksel etkinlikler ve oyunların yanı sıra yeni meraklar edinme, çevresindeki akran ve yetişkinlerle paylaşımda bulunma gibi özellikler kazandığını, kazanılan bu edinimleri günlük yaşamlarına da aktardığını gösterdi.

Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılından bu yana devam eden programın toplam 8 yıl süreceği açıklandı. - İSTANBUL

Allianz Motto Hareket, çocukları harekete çağırıyor
Allianz Motto Hareket, çocukları harekete çağırıyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Motto Hareket, çocukları harekete çağırıyor - Son Dakika Ekonomi


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