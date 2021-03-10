Allianz Motto Müzik yenilendi - Son Dakika

Allianz Motto Müzik yenilendi

10.03.2021 12:57
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Allianz Türkiye'nin gençlere özel müzik, eğlence ve muhabbet platformu Allianz Motto Müzik yenilendi.

Allianz Türkiye'nin gençlere özel müzik, eğlence ve muhabbet platformu Allianz Motto Müzik yenilendi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı Allianz Motto Müzik, 6. yılında yeni yüzüyle internet izleyicisiyle buluşuyor.

Hedef kitlenin yıllar içerisinde değişen ilgi ve beklentilerinin sonucu olarak hayata geçirilen yenilenme projesi kapsamında, Allianz Motto Müzik artık çoklu platformda içerik üreten bir gençlik markası olarak konumlanıyor. Platform, yeni dönemde mecraya özel özgün içerikleriyle YouTube başta olmak üzere Instagram, Spotify, Clubhouse ve TikTok'ta etkin şekilde yer alarak etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

Yeni yaşında yeni programlarla takipçileriyle buluşacak platform, 13 Mart'ta "MM Sessions" isimli müzik programıyla Sufle'yi ağırlayacak. Allianz Motto Müzik, bu ay "Konuşamam Sadece Playlist", "Mış Gibi Dans Et" ve "Dipsiz Kuyu" isimli 3 yeni formata, nisanda Yasemin Şefik ve Emre Yücelen ile müzik, magazin ve eğlence dolu ortak YouTube programına ev sahipliği yapacak.

Gelecek ay Spotify ve güncel trend ClubHouse'da Cemil Kemaloğlu ve Absurdman ile birlikte içerik üretilmeye başlanacak.

"Gençlerin tercihleri değiştikçe bizim de mecra stratejimiz değişiyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, yenilenen Allianz Motto Müzik ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Hedef kitleniz gençler ve mecranız dijital ise yenilenme kaçınılmaz. 2015'te Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı olduğumuzda buraya özel içerik üreten ve YouTube'u ayrı bir mecra olarak yöneten bir şirket yoktu. Bu bakımdan öncü bir harekete imza attık. Yıllar içerisinde YouTube gücünü ve ağırlığını korusa da yanına yeni mecralar geldi. Gençlerin tercihleri değiştikçe bizim de mecra stratejimiz değişiyor. Yeni yaşımızda YouTube için özel içerik üretmeye devam ederken bu içerikleri diğer platformlarda nasıl besleyebileceğimize odaklanıyoruz. İzleyiciye tercih ettiği mecrada, kaliteli içeriklerle ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yenilenme ajandası içerisinde logo ve kurumsal kimliğimizi de daha yalın ve güncel trendlere uygun hale getirdik."

Onur Kırcı, Allianz Motto Müzik'in salgın döneminde de tüm yayınlarına kesintisiz devam ettiğini belirterek, bu süreçte rutin yayınların hepsini uzaktan gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Salgının ilk 6 ayında Türkiye genelinde internet kullanımının yüzde 43 arttığını kaydeden Kırcı, Allianz Motto Müzik'te izlenme oranının yüzde 78, gösterimin yüzde 951 arttığını bildirdi.

Spotify, Türkiye, Sufle, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz Motto Müzik yenilendi - Son Dakika Ekonomi


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