Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" oldu - Son Dakika

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" oldu

11.01.2021 14:27
Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 8 yıl süreyle "global sigorta ana sponsoru" oldu.

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 8 yıl süreyle "global sigorta ana sponsoru" oldu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 200'den fazla ülkede sporcuları, takımları, gönüllüleri ve sporseverleri bir araya getirmek, etkileşime girmelerini sağlamak amacıyla Paralimpik Hareket ile yürüttüğü iş birliğinin kapsamını genişletti.

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" oldu. 8 yıl sürecek sponsorluk, 1 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Spor ekosisteminin bir destekçisi ve ortağı olarak, bu ekosistemle paylaştığımız mükemmellik, dostluk, kapsayıcılık ve saygı değerlerimizin de rehberliğiyle 148 bin çalışanımız ile sporculara, ailelerine ve tutkularına hizmet etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee-IOC) Başkanı Thomas Bach da "Ekiplerimiz, belirlenen pilot ülkelerde 2018 yılından bu yana sporcuları ve Olimpik Hareketi desteklemek için birlikte çalışıyorlardı. Yeni Olimpiyat yılına girerken, Allianz ile küresel iş birliğimize gerçek anlamda başlamaktan heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (International Paralympic Committee-IPC) Başkanı Andrew Parsons ise Allianz'ın, Paralimpik Hareket'e verdiği destekle kişilere, yeteneklerine ve değerlerine küresel bir görünürlük getirdiğini belirterek, sonraki aşamayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin ilk uluslararası ortağı

Verilen bilgiye göre, 2006 yılından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi ile iş birliği yapan Allianz, 2011'de kurumun ilk uluslararası ortağı oldu.

Paralimpik Spor Federasyonu'nun ilk küresel sponsoru olarak, mali desteğin ötesinde bir ortaklığa imza atan Allianz, Paralimpik Hareket'in, küreselden yerele, her düzeyinde çalışarak dünyanın dört bir yanında engellilere yönelik spor farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Allianz, 2018'den bu yana da belirlenen 4 pilot ülke olan Avustralya, Çin, Fransa ve İspanya'da sağlık alanında sporseverler, sporcular, takımlar ve çalışanlara ulaşarak destek veriyor. Bu kapsamda mental sağlığın gelişimi için Avustralya Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği İyi Yaşam Haftası'nın da sponsoru olan Allianz Grubu, bir yandan da hareket etmeyi ve oyunların bir parçası olmayı destekleyen bir girişim niteliğindeki "Club Paris 2024" kapsamında, bireyleri yürümeye ve koşmaya teşvik etmek amacıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ile birlikte çalışıyor.

Dünyanın dört bir yanında, sporcular ve sporseverlerle bağlantı kurmaya yönelik yerel girişimlerini genişletmeyi hedefleyen Allianz, müşterilerine ve çalışanlarına Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Meşalesi Turu'na katılma şansı sunarken, Allianz Spor Kampları'nda gençlerin çeşitli spor dallarını denemelerine, arkadaşlıklar kurarak ve sporculardan öğrenerek "olimpik ve paralimpik" ruh ve değerleriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlıyor.

Allianz ayrıca, amaca özel sigorta çözümleri ve hizmetleriyle de Olimpik ve Paralimpik Hareket'i destekliyor.

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın global sigorta ana sponsoru oldu

Allianz Grubu, Olimpiyat, Sigorta, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 'global sigorta ana sponsoru' oldu - Son Dakika Ekonomi


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