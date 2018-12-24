Son Dakika Haberleri: Allianz Partners Türkiye'nin Yeni Satış Direktörü Ercan Yavaş Oldu

Allianz Partners Türkiye'nin Yeni Satış Direktörü Ercan Yavaş Oldu

2 saat önce

Ercan Yavaş, Allianz Grubu bünyesinde dünya çapında asistans hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisine Satış Direktörü olarak atandı.

Allianz Partners Türkiye'nin Yeni Satış Direktörü Ercan Yavaş Oldu, System.String[]

Allianz Grubu bünyesinde asistans, otomotiv, seyahat ve sağlık destek hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisinde Satış Direktörlüğü görevine Ercan Yavaş getirildi.

2004 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Yavaş, kariyerine aynı yıl Garanti Bankası'nda başladı ve 2009 - 2011 yılları arasında Bölge Satış ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev aldı. 2011'de Vodafone'da Satış Yöneticisi olarak atanan Yavaş, 2012 yılından bu yana Vodafone Kurumsal Bölge Satış Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Ercan Yavaş kariyerine bundan böyle Allianz Partners Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:20 Kaynak: Bültenler

Allianz Grubu, Türkiye, Güncel
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