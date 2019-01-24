Allianz Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur Oldu

– Allianz Türkiye, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur oldu.

– Allianz Türkiye, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur oldu.



İcra Kurulu Üyesi olarakta görev yapan Yücenur, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu ve çalışma yaşamına 1999 yılında bilgisayar sektöründe girişimci olarak başladı.



Tribal Satış ve Pazarlama şirketinde Müşteri Yöneticisi olarak çalışan Yücenur, Allianz Türkiye Ailesi'ne 2004 yılında katıldı.



Allianz Türkiye bünyesinde Batı İstanbul ve Trakya Bölge Acente Satış Uzmanı, İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü, Otomotiv ve Banka Sigortacılığı Kanal Müdürü, Acenteler ve Direkt Satış Ofisleri Satış Grup Başkanı gibi çeşitli görevleri üstlenen Yücenur; son 2,5 yıldır Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü olarak görev yapıyordu.



European School of Management and Technology Berlin'de İşletme alanında yüksek lisansına devam etmekte olan Yücenur, 1 Ocak 2019 itibarıyla Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcılığı ile İcra Kurulu Üyeliği görevlerine başladı. (Fotoğraflı) - İstanbul

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