Son Dakika Haberleri: Allianz Teknik'in yangın güvenliği ekipmanları Siemens'e emanet
Son Dakika Ekonomi Allianz Teknik'in yangın güvenliği ekipmanları Siemens'e emanet

Allianz Teknik'in yangın güvenliği ekipmanları Siemens'e emanet

8 saat önce

Siemens, Beykoz'daki Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'ne yangın güvenliği ekipmanları sağladı.

Allianz Teknik'in yangın güvenliği ekipmanları Siemens'e emanet, System.String[]

Siemens, Beykoz'daki Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'ne yangın güvenliği ekipmanları sağladı. Siemens'in desteğiyle merkezde kurulan 'Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası' risk analizlerinde ve yangın güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.


Enerji sistemleri, binalar ve endüstrileri birbirine bağlayarak kentleşme ve iklim değişikliğinin getirdiği kritik zorluklara odaklanan Siemens Türkiye'nin Akıllı Altyapılar birimi, İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde hayata geçirilen Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'ne tüm yangın algılama ve söndürme sistemlerini vererek 'Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası'nın kurulmasını sağladı. Ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumda risk farkındalığını artırmayı amaçlayan merkezde yer alan 'Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası' risk analizlerinde ve yangın güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.


24 kişilik kapasiteye sahip olan Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası'nda yangın vana grupları ve söndürme sistemi ekipmanlarının yer aldığı özel alanlar bulunuyor.


Bu alanlarda verilecek uygulamalı eğitimler şu şekilde:


Yangın Söndürme Sistemleri Çalışma Prensipleri


Yangın Alarm Vanalarının Çalışma Prensipleri


Yangın Söndürme Sistemlerinin Seçim Kriterleri


Yangın Söndürme Sistemerinin İşletme ve Bakım Prosedürleri


Yangın Söndürme Sistemleri Test ve Devreye Alma Prosedürleri


Yangın Söndürme Sistemlerindeki Hidrolik Hesaplamalar


Yangın Söndürme Sistemlerindeki Regülasyon ve Uluslararası Standartlar


Yangın Türü ve Tehlike Sınıfı Tayini - İSTANBUL

Siemens, Deprem, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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