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Allianz Türkiye, 18 yaş altı katılımcıları BES ile buluşturuyor - Son Dakika

Allianz Türkiye, 18 yaş altı katılımcıları BES ile buluşturuyor

05.07.2021 13:52
Allianz Türkiye, 18 yaş altı katılımcıları BES ile buluşturuyor, System.String[]

Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı çocuk ve gençlerin, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesinin önü açıldı.

Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı çocuk ve gençlerin, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesinin önü açıldı. Allianz Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla 18 yaş altı katılımcılara, bireysel emeklilik sunmaya başladığını duyurdu.

Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan yasal düzenlemeyle 18 yaşından küçük bireylerin, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmasının önündeki engeller kalktı. Bu düzenleme sonrasında her bir aile üyesi, yüzde 25 devlet katkısı avantajından ayrı ayrı yararlanabilecek. Yeni düzenleme ile tasarruf alışkanlığının ve finansal okuryazarlık bilincinin, küçük yaşlardan itibaren gelişmesi hedefleniyor.

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlerin geleceği konusunda ülke ve ebeveynler olarak alınması gereken sorumlulukların farkında olan Allianz Türkiye, bu gelişmeye paralel olarak 18 yaş altı bireyleri bireysel emeklilik sistemiyle buluşturan yeni ürününü 1 Temmuz Perşembe günü müşterilerine sunmaya başladığını açıkladı. Sigorta şirketinin, 18 yaş altı bireylere yönelik BES sözleşmelerinde yurtiçi eğitim danışmanlığı hizmeti ve sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim avantajı da sağladığı belirtildi.

18 yaş altı gençlerin farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bireysel emeklilik sözleşmelerini zenginleştirdiklerini aktaran Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, "Mevzuata uygun yeni ürünümüzü tasarlarken zengin bir yurt içi eğitim danışmanlığı ek faydasını da dahil ettik. Aileler, çocuklarının geleceği için ek yüzde 25 devlet katkısı ile birikim yaparken aynı zamanda çocuklarının yurt içi eğitimleri için danışmanlık alabilecek. Ayrıca şirket olarak sağlık sigortasındaki liderliğimizle çocuklarımızı geleceğe sağlıkla hazırlamak için 1 Temmuz-30 Eylül arasında, 18 yaş altı bireysel emeklilik ürünü satın alan katılımcılara özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 10 indirim sağlayacağız. Acente ve banka kanallarımızdan satışa sunacağımız ürünümüzde, Allianz Türkiye'nin Bireysel Emeklilik Sistemi'nde geliştirdiği dijital yetkinlikler ve sergilediği lider fon getirisi tecrübelerimizle 18 yaş altı genç neslin hayallerinin yanında olacağız. Çocuklarının geleceğini güvence altına almak isteyen ve onlar adına birikim yaparken aynı zamanda çocuklarına tasarruf alışkanlığı kazandıracak olan ailelerin desteği ile önemli bir kitleye hitap edeceğiz. Ülkemizde 18 yaş altı yaklaşık 24 milyon gencimiz var. Bu sayı, ülke nüfusunun yüzde 29'una tekabül ediyor. Yeni düzenleme sayesinde ilk etapta 2,5-3 milyon gencin sisteme dahil olacağını öngörüyoruz. Şirket olarak 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizi sisteme alarak hayat boyu yanlarında olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Allianz Türkiye, 18 yaş altı katılımcıları BES ile buluşturuyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye, 18 yaş altı katılımcıları BES ile buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


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