Son Dakika Haberleri: Allianz Türkiye, 41. İstanbul Maratonu'nda eğitime destek için koştu
Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye, 41. İstanbul Maratonu'nda eğitime destek için koştu

Allianz Türkiye, 41. İstanbul Maratonu'nda eğitime destek için koştu

7 saat önce

Allianz Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 41. İstanbul Maratonu'nda, çocukların eğitimine destek için koştu.

Allianz Türkiye, 41. İstanbul Maratonu'nda eğitime destek için koştu, System.String[]

Allianz Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından düzenlenen 41. İstanbul Maratonu'nda, çocukların eğitimine destek için koştu.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye koşu takımı üyeleri, maratona katılarak kurumsal sosyal sorumluluk programı "Allianz Motto Hareket" kapsamında iş birliği yaptığı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı destekledi.


41. İstanbul Maratonu, "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganıyla bugün düzenlendi.


Allianz Türkiye, maratonda, aralarında Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolgan Gürkan ve Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin'in yanı sıra acente ve çalışanlarının bulunduğu 340 kişilik ekiple yer aldı.

İstanbul Maratonu'nda Allianz Türkiye koşu takımı üyeleri, maraton öncesinde yürüttüğü bireysel kampanyalarla 2 haftada 118 bin 271 liralık bağış topladı. Koşu sonrası 2 hafta daha devam edecek kampanya ile Allianz Türkiye çalışanları ve acenteleri, toplanan bağış miktarını daha da artırmayı hedefliyor.


Çocukların geleceğini güvence altına alma hedefiyle çalışmalarına devam eden Allianz Türkiye, İstanbul Maratonu'na ilk kez katıldığı 2016 yılında 35 bin lira bağış toplamıştı.

Geçen yılki maratona çalışanlarından ve acentelerinden oluşan 260 kişilik gönüllü bir ekiple katılan Allianz Türkiye, maratonun en kalabalık koşu takımını oluşturmuştu. Allianz Türkiye, 2 bine yakın bağışçısı ile özel şirketler arasında en fazla bağışçıya ulaşan ve 129 bin lirayla maratona en çok bağış toplayan şirket olmuştu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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