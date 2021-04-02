Allianz Türkiye, acentesini açmak isteyen satış temsilcilerini Girişimciler Ofisi ile destekliyor

Allianz Türkiye, Girişimciler Ofisi programıyla kurum bünyesinde güvence danışmanı olarak çalışan ve kendi acentesini açmak isteyen satış temsilcilerine destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, sigorta sektörüne girişimci bir bakış açısı kazandırmak hedefiyle geçen yıl başlattığı Girişimciler Ofisi programının ikinci döneminde kendi acentesini açmak isteyen satış temsilcilerini desteklemeye devam ediyor.

Kurum bünyesinde bireysel güvence danışmanı olarak çalışan ve Girişimciler Ofisi programına başlayarak program boyunca belli hedefleri tutturan satış temsilcileri bir yılın sonunda kendi acentelerini açabiliyorlar, açarken levha kayıt ücreti, kira desteği ve performansa bağlı olarak ofis kurulum desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanıyor.

Program kapsamında ayrıca mentorluklar, ihtiyaçlara yönelik eğitimler, ödüllü kampanyalar, referans ve satış primi gibi avantajlar da sunuluyor. İlk kez 1 Mayıs 2020'de başlatılan programa dahil olan ilk 10 kişi, nisan sonunda kendi acentesini açacak. 1 Mayıs 2021'de ise yeni girişimciler programa dahil edilecek.

Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur, Allianz Türkiye olarak yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla sigorta sektörünü ileriye taşıma yolunda projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimciler Ofisi programıyla kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, yeni nesil acentelerin finansal danışmanlık yönünü güçlendirmeyi, direkt satış organizasyonunda yer alan çalışma arkadaşlarımıza kariyer fırsatı sunmayı hedefliyoruz. Programla acentelerimizin markamıza olan aidiyetlerini pekiştirirken, Allianz'ın genç ve dinamik acente profilini koruyoruz. Programın 1 Mayıs'ta başlatılacak yeni sezonu için Allianz kadrosunda 6 kişi belirlendi, talep çerçevesinde 4 kişi dışarıdan dahil edilebilecek. Bu programa sektörde hayat sigortaları, bireysel emeklilik ve sağlık sigortaları alanlarında direkt satış yapan ve acente olmak isteyen, Allianz kadrosu dışında adaylar da başvurabilecek ve bunlar arasından 4 arkadaşımızı da Girişimciler Ofisi programımıza dahil edebileceğiz."