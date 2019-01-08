Allianz Türkiye'de Atama

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Okan Özdemir atandığı açıklandı.

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Okan Özdemir atandığı açıklandı.



Sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, çevik çalışma modelini güçlendirme amacıyla yeni bir atama gerçekleştirdiğini açıkladı. Allianz Türkiye'de Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla Okan Özdemir getirildiği bildirildi.



Okan Özdemir kimdir?



İstanbul Üniversitesi'nde İşletme bölümünden mezun olan Okan Özdemir, European School of Management and Technology'de İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Profesyonel yaşamına 1996 yılında Barem Research International'da başlayan Özdemir, Allianz Türkiye Ailesi'ne 2001 yılında katıldı. Pazarlama ve satış alanlarında üstlendiği çeşitli rollerin ardından 2016 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği'ne atandı. CMO olarak görev yaptığı iki yıl süresince Allianz Türkiye'ye Effie, Felis, Kristal Elma gibi prestijli ödülleri kazandıran Özdemir, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Özdemir, Kasım başından bu yana yürüttüğü yeni görevine ek olarak İcra Kurulu Üyeliği'ne de devam edecek. - İSTANBUL

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