Allianz Türkiye'den Atama

Allianz Türkiye'nin oto dışı sigortalarının sorumluluğu, nisan ayı itibarıyla Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Öktem Örkün'e veriliyor.

Allianz Türkiye'nin oto dışı sigortalarının sorumluluğu, nisan ayı itibarıyla Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Öktem Örkün'e veriliyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Allianz Türkiye çevik çalışma modelini üst düzey atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.



Allianz Türkiye'nin oto dışı sigortalarının sorumluluğu nisan ayı itibarıyla Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Öktem Örkün'e veriliyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Öktem Örkün, yüksek lisansını Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Garanti Sigorta'da başlayan Örkün, Allianz Türkiye Ailesi'ne 2004 yılında katıldı.



Allianz Türkiye'de sırasıyla, yangın ve mühendislik branşlarında Süpervizör ve Departman Müdürlüğü, Elementer Sigortalar Departmanları Grup Müdürlüğü, Kurumsal Sigortalar Direktörlüğü görevlerinde bulunan Örkün, 2016 yılında Kurumsal ve Ticari Teknik, Oto Dışı Ürün ve Aktüerya Direktörlüğü görevine getirilmişti.

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