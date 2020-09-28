Allianz Türkiye'den Birleşmiş Milletler'in uluslararası işbirliği çağrısına destek sözü - Son Dakika

Allianz Türkiye'den Birleşmiş Milletler'in uluslararası işbirliği çağrısına destek sözü

Allianz Türkiye, Birleşmiş Milletler'in küresel riskler karşısında uluslararası işbirliği ve kapsayıcı çok taraflılık çağrısına destek veren şirketler arasına girdi.

Allianz Türkiye'den Birleşmiş Milletler'in uluslararası işbirliği çağrısına destek sözü, System.String[]

Allianz Türkiye, Birleşmiş Milletler'in küresel riskler karşısında uluslararası işbirliği ve kapsayıcı çok taraflılık çağrısına destek veren şirketler arasına girdi. Birleşmiş Milletler'in 75. yıldönümü kapsamında UN Global Compact tarafından başlatılan "Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi"ne imza atan Allianz Türkiye, daha iyi bir dünya için küresel işbirliğine dahil olduğunu taahhüt etti.

Allianz Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 75. yıldönümü kapsamında UN Global Compact tarafından başlatılan "Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi"nin imzacısı oldu. Birleşmiş Milletler'in 75. yıldönümünün öncesinde UN Global Compact, tüm şirketleri küresel riskler karşısında uluslararası işbirliğine ve kapsayıcı çok taraflılığa destek olmaya çağırdı. Bu çağrıya yanıt veren 100'den fazla ülkeden 1.000'den fazla CEO, "Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi"ni (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation) imzaladı. Bildiriye imza atan Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, Birleşmiş Milletler'e ve kapsayıcı çok taraflılığa desteğini beyan etti.

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan bildiriye ilişkin değerlendirmesinde, "Tüm dünya Covid-19 pandemisiyle birlikte yepyeni bir düzene uyandı. Değişen koşullara uyum sağlayabilmek adına işbirliği için tüm sınırları kaldırmalıyız. Gezegenimizin ve insanlığın iyiliği için özgün, cesur liderliğe ve küresel işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. UN Global Compact'in imzacısı olarak biz de kapsayıcı çok taraflılığın tüm dünyada yankılanacağının sözünü veren bu bildiriye imza atarak destek vereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

100'den fazla ülkeden 1.000'in üzerinde şirketin CEO'su tarafından imzalandı

Küresel salgın sırasında, uluslararası işbirliğinden uzaklaşıldığını gözlemleyen Birleşmiş Milletler, iklim değişikliğinden ekonomik belirsizliğe ve sistemik ırkçılığa kadar birçok sebeple dünya çapında dezenformasyonun arttığını tespit etti. Birleşmiş Milletler, Ağustos- Eylül ayları arasında, bu durgunluk ve belirsizliğe karşı barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınmaya desteklerini göstermeleri için imzacı şirketlerin CEO'larına bir çağrıda bulundu. İş liderleri bu çağrıya, "Yenilenen Küresel İşbirliği Bildirisi"ni imzalayarak karşılık verdi. Bildiri, bir ay gibi kısa bir sürede, 100'den fazla ülkeden, farklı sektörler ve farklı büyüklükten 1.000'in üzerinde şirketin CEO'su tarafından imzalandı. CEO Bildirisi, 16. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na yönelik çalışmalarını sürdüren "UN Global Compact Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Eylem Platformu" tarafından geliştirildi. Türkiye'den UN Global Compact imzacısı 45 şirketin CEO'su, Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi"ne imza atarak küresel işbirliğine dahil olduklarını beyan etti. - İSTANBUL

Allianz Türkiye'den Birleşmiş Milletler'in uluslararası işbirliği çağrısına destek sözü

Birleşmiş Milletler, Allianz, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Allianz Türkiye'den Birleşmiş Milletler'in uluslararası işbirliği çağrısına destek sözü - Son Dakika

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