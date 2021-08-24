Allianz Türkiye'nin 'Aklındaki Soru' reklam filmi serisi yayında - Son Dakika

Allianz'ın farklı 4 ürününün pazarda farklılaşan özelliklerinin anlatıldığı "Aklındaki Soru" reklam filmi serisi yayında. Seride Allianz Türkiye, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olduğunu ve akıllarındaki soruları çözümleriyle nasıl ortadan kaldırdığını anlatıyor.

Müşterileriyle etkileşiminde her zaman onların yanında olduğunu vurgulayan Allianz Türkiye, bu doğrultuda hayata geçirdiği reklam filmlerine yenilerini ekledi. Allianz'ın "Sağlık", "Kasko", "Yuvam" ve "Emeklilik" ürünlerinin pazarda farklılaşan özelliklerin anlatıldığı "Aklındaki Soru" reklam filmi serisi izleyiciyle buluşuyor. Concept imzalı seride, Allianz'ın, müşterilerinin beklenmedik durumlarda akıllarına takılan sorulara nasıl çözüm bulduğu anlatılıyor.

MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Faaliyet alanlarımızın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyor, tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için kullanıyoruz. 'Aklındaki Soru' reklam serisinde farklı çözümlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olduğumuza dikkat çekiyoruz" diye konuştu.