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Allianz Türkiye'nin projelerine Stevie Awards'dan 6 ödül - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin projelerine Stevie Awards'dan 6 ödül

20.09.2021 09:43
Allianz Türkiye'nin projelerine Stevie Awards'dan 6 ödül, System.String[]

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, dünyanın önde gelen iş ödülü organizasyonlarından Stevie Awards'tan bu yıl da ödüllerle döndü.

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, dünyanın önde gelen iş ödülü organizasyonlarından Stevie Awards'tan bu yıl da ödüllerle döndü. Şirketin insan kaynakları ekibi tarafından hayata geçirilen AKUT, ALLi Chatbot ve Çevik Gelişim Programı projeleri 'Great Employers' ana kategorisinde 3 ödüle layık görülürken, şirketin çevik dönüşüm yolculuğu da 'International Business' ana kategorisinde 3 farklı ödülün sahibi oldu.

Allianz Türkiye, insan kaynakları ekibi tarafından hayata geçirilen başarılı projeleriyle, dünyanın önde gelen ödüllerinden Stevie Awards'un 'Great Employers' kategorisinde üç ödüle layık görüldü. Ekibin AKUT projesi 'En İyi İşgücü Yönetimi Çözümü' kategorisinde, ALLi Chatbot projesi 'En İyi Self-Servis İK Çözümü' kategorisinde Altın ödüle layık görülürken, Çevik Gelişim Programı 'İş Sonuçlarına Katkısı En Yüksek Olan Gelişim Programı' kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Şirketin çevik dönüşüm yolculuğu da Stevie Awards'un 'International Business' ana kategorisinde 3 ödüle layık görüldü. Yolculuğun anlatıldığı blog HEY!, 'Blog' kategorisinde Altın, 'İletişim ve PR Kampanyası' kategorisinde Bronz ödülün sahibi olurken, şirket, 'Yılın Şirketi -Sigortada Değişim ve Dönüşüm' kategorisinde Bronz ödülü aldı.

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, müşterilerin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun şekilde karşılamak amacıyla benimsedikleri çevik metot ile şirketin tüm süreçlerini yeniden yapılandırdıklarını belirtti.

Projelere değinen Özel, "2018 yılında çıktığımız çevik dönüşüm yolculuğu sonucunda Türkiye'de ana iş kollarının tümünü çevik çalışma modeline dönüştürerek, bu çalışma modeliyle yaptığımız çalışmaları HEY! (Hızlı-Etkili-Yetkili) adı altında yürütmeye başladık. Hayatın hızlandığını, işlerin daha etkili, ekipteki herkesin de A'dan Z'ye yetkili olduğu bir dünya hayal ederek HEY!'i hayata geçirdik. Çeviklik, iş dünyasının en çok kullandığı kavramlardan biri. Hem bu kavramı hem de şirketimizde yaşadığımız dönüşümü dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızla paylaştık. Daha hızlı sonuç veren bu sistem sayesinde iş birliğini de artırdık" şeklinde konuştu.

Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Pandemi dönemindeyse hem ALLi Chatbot gibi yapay zeka tabanlı uygulamalarla hem de AKUT gibi organizasyon yönetimi uygulamalarıyla çalışma arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Yenilikçi bakış açımız sonucu ortaya çıkan projelerimizin uluslararası otoriteler tarafından da takdir edilmesi ve layık görüldüğümüz ödüller bizleri mutlu ediyor; ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Geleceğin Allianz'ını oluşturmak amacıyla şirketimizin dijital dönüşümü üzerine ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye dair yatırımlarımız devam edecek." - İSTANBUL

Allianz Türkiye'nin projelerine Stevie Awards'dan 6 ödül

geri dönüşüm, Türkiye, Blog, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye'nin projelerine Stevie Awards'dan 6 ödül - Son Dakika Ekonomi


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