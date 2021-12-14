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Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi yayında - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi yayında

14.12.2021 10:36
Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi yayında

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, 'Hayat nasıl gelirse gelsin, Allianz bugün, yarın seninle' mesajını verdiği 'İşimiz Yaşamak' isimli yeni reklam filminin yayında olduğunu duyurdu.

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, 'Hayat nasıl gelirse gelsin, Allianz bugün, yarın seninle' mesajını verdiği 'İşimiz Yaşamak' isimli yeni reklam filminin yayında olduğunu duyurdu. Şirket, filmde, hayatlarının her anında müşterilerinin yanında olduğunu vurguluyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' şarkısının yeniden yorumlanarak bir ninni tınısıyla başladığı ve git gide ritminin yükseldiği reklam filminde, bir bebeğin büyürken karşılaşabileceği bazen mutlu bazen de hüzünlü anlar Allianz gözünden ekrana yansıtılıyor.

"DEĞER YARATMAK VE MÜŞTERİMİZLE BAĞ KURMAK ÖNEMLİ"

Reklam filmini değerlendiren Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Bir bebeğin, büyüyüp genç bir bireye ve sonrasında ebeveyne dönüşürken karşılaşabileceği kimi zaman mutlu, kimi zaman hüzünlü anları yansıtmaya çalıştığımız yeni reklam filmimizle; hayatlarının her anında müşterilerimizin yanında olduğumuz mesajını perçinlemek istedik. İzleyenlere umut vermesini arzu ettiğimiz reklam filmimizle hayatın içinden, çoğu kişinin aşina olduğu bir kesit sunduk ve 'iyi günde de kötü günde de seninleyiz' dedik. Bulunduğumuz toplum için değer yaratmak ve müşterilerimizle bağ kurmak bizim için çok önemli. Kurduğumuz bu bağ sayesinde müşterilerimizin hayatlarının her anında yanlarında olabiliyoruz. Bu güvene layık olmak için gelecekte de müşterilerimizin sağlıklarını, sevdiklerini ve birikimlerini korurken, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çekimleri üç gün süren ve İstanbul'da tamamlanan reklam filminin yönetmen koltuğunda, şirketin 2019 ve 2020 yıllarındaki ödüllü filmlerinin de yönetmeni olan Serdar Dönmez oturuyor.


Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi yayında
Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi yayında

Sigorta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi yayında - Son Dakika


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