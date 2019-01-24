Son Dakika Haberleri: Allianz Türkiye'ye Yeni Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı

Allianz Türkiye'ye Yeni Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı

1 saat önce

Sigorta ve finans kuruluşu Allianz Türkiye'de Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur oldu.

Allianz Türkiye'ye Yeni Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı, System.String[]
Sigorta ve finans kuruluşu Allianz Türkiye'de Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur oldu.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, yeni döneme yeni yönetim yapısıyla giriş yaptı. Arif Aytekin'in 1 Ocak 2019'da Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) olarak atanmasının ardından Ertuğrul Yücenur, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı ile İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Ertuğrul Yücenur, çalışma yaşamına 1999 yılında bilgisayar sektöründe girişimci olarak başladı. Tribal Satış ve Pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan Yücenur, Allianz Türkiye ailesine 2004 yılında katıldı.

Allianz Türkiye bünyesinde Batı İstanbul ve Trakya Bölge Acente Satış Uzmanı, İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü, Otomotiv ve Banka Sigortacılığı Kanal Müdürü, Acenteler ve Direkt Satış Ofisleri Satış Grup Başkanı gibi çeşitli görevleri üstlenen Yücenur, son 2,5 yıldır Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü olarak görev yapıyordu.


Yücenur, halen European School of Management and Technology Berlin'de işletme alanında yüksek lisansına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:49 Kaynak: AA

CEO, Türkiye, Ekonomi
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