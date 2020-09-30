Allianz'a 3 ödül

Allianz Türkiye reklam ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçen, Türkiye ve dünyanın en itibarlı yarışmalarından Effie'de "Yanlarında Ol Diye" kampanyası ile Gümüş Effie'nin sahibi oldu. Aynı kampanya Sardis Ödülleri'nde ise "En İyi Reklam Filmi" seçildi. Allianz Türkiye Sardis'te ayrıca "Claims Transformation 2.0" projesi ile "En İyi Yapay Zeka Kullanımı", "Allianz Motto Müzik" ile "En Özgün İçerik Üretimi" ödülünü kazandı.

Allianz Türkiye, farklı alanlarda hayata geçirdiği farklı projeleri ile ödüllere layık görüldü. Geçen yıl yayımladığı 'Yanlarında Ol Diye' kampanyası ile Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda ödül kazanan şirket, finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başlıklarının ödüllendirildiği Sardis'ten ise üç ödülle döndü.

şirket, reklam verenler ve ajanslar tarafından pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda "Yanlarında Ol Diye' kampanyasıyla "Sigorta Hizmetleri" kategorisinde Gümüş Effie'nin sahibi oldu. "Yanlarında Ol Diye" kampanyası Sardis'te de ödüle layık görüldü. Kampanyanın kreatif iletişim kategorisinde "En İyi Reklam Filmi" seçildiği Sardis Ödülleri'nde şirket ayrıca, "Claims Transformation 2.0" projesi ile sigorta şirketleri arasında inovasyon kategorisinde "En İyi Yapay Zeka Kullanımı" ödülünü, kreatiflik kategorisinde ise "Allianz Motto Müzik" ile "En Özgün İçerik Üretimi" ödülünü kazandı. Şirketin hem Effie hem de Sardis'te ödül kazandığı "Yanlarında Ol Diye" kampanyası bir baba ile oğlun yaşam döngüsünü anlatıyor. Concept imzalı reklam filmi daha önce de hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ödüller dahil birçok ödül kazanmıştı. - İSTANBUL