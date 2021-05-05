Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçları! - Son Dakika

Uluslararası çapta düzenlenen Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçlarını sizler için derledik.

Bizi gururlandıran en büyük şeylerden birisi de 25 takım arasında toplam 8 tane Türk takımı bulunuyor olması. Buna ek olarak 2 tane de Azerbaycan takımı da gurur kaynağımız olarak sıralamada yer alıyor. Hadi birlikte 4. Sezon 4. Hafta sonuçlarına göz atalım.

TORTUGA 579 Skor

GAMA 290 Skor

DELTA 247 Skor

SEASON 1 246 Skor

CRAWL 243 Skor

57. ALAY 241 Skor

ELYSIUM 218 Skor

ZÜMRÜD-Ü ANKA 215 Skor

FELLOWSHIP 198 Skor

OUT OF LINE SQUAD 193 Skor

TEK 183 Skor

CARTEL 151 Skor

DARK4RMY 151 Skor

DELEET 150 Skor

TRAGIK BR 97 Skor

DEMIR YUMRUK 95 Skor

X-MAS 91 Skor

DESTAN 74 Skor

REBENTA COM ELES 71 Skor

FEARLESS 58 Skor

LEGIAO LUSITANA 36 Skor

KARABAKH AZERBAIJAN 34 Skor

RONIN 9 32 Skor

BGL 22 Skor

CLAN EQUIPPO FUERTE 19 Skor

Haftanın MVP'leri ise sırasıyla şu şekilde oldu:

Haftanın Takımı: Tortuga Team

Haftanın MVP'si: KAFAI 16 Öldürme

En Yüksek Kill Sıralaması: KAFAI 86 Öldürme - TAKKEN 79 Öldürme - EDDIE MC 75 Öldürme

5. haftanın sonuçlarında görüşmek üzere!