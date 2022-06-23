Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu

23.06.2022 17:29

Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu Damat ile kayınpederi ve kayınbiraderi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, satın almak istediği araziyi başkasına satan kayınpederi ile kayınbiraderini silahla yaraladı.

Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu

Damat ile kayınpederi ve kayınbiraderi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, satın almak istediği araziyi başkasına satan kayınpederi ile kayınbiraderini silahla yaraladı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Karasayit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A. isimli şahıs, kayınpederi Şakir K.'nin Avşar köyünde bulunan tarlasını satın almak istedi. Şakir K. ise tarlayı başka bir vatandaşa sattı. Durumu öğrenen Yaşar A. ile kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K. caddede karşılaştı. Yaşar A. ile kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K. arasında arazi satışı sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma kavgaya dönüştü Kavga sırasında üzerindeki tabancayı çıkartan Yaşar A., kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şakir K. ve oğlu Muharrem K. yaralandı.

Eli silahlı şahıs gözaltına alındı

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şakir K. ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu 'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement