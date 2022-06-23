Almak istediği tarlayı başkasına satan kayınpederi ve kayınbiraderini vurdu

Damat ile kayınpederi ve kayınbiraderi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, satın almak istediği araziyi başkasına satan kayınpederi ile kayınbiraderini silahla yaraladı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Karasayit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A. isimli şahıs, kayınpederi Şakir K.'nin Avşar köyünde bulunan tarlasını satın almak istedi. Şakir K. ise tarlayı başka bir vatandaşa sattı. Durumu öğrenen Yaşar A. ile kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K. caddede karşılaştı. Yaşar A. ile kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K. arasında arazi satışı sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma kavgaya dönüştü Kavga sırasında üzerindeki tabancayı çıkartan Yaşar A., kayınpederi Şakir K. ve kayınbiraderi Muharrem K.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şakir K. ve oğlu Muharrem K. yaralandı.

Eli silahlı şahıs gözaltına alındı

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şakir K. ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.