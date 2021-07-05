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Almakta zorlandığı "nefes"i kızına isim olarak veren İzmirli hasta, akciğer nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Almakta zorlandığı "nefes"i kızına isim olarak veren İzmirli hasta, akciğer nakliyle sağlığına kavuştu

05.07.2021 12:08
Almakta zorlandığı

İzmir'de 3 yıldır akciğer nakli olmayı bekleyen "kistik fibrozis" hastası Serkan Yıldız, 15 saat süren nakil ameliyatının ardından hem rahat bir nefes almanın hem de kızı Nefes ile parka gidebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de 3 yıldır akciğer nakli olmayı bekleyen "kistik fibrozis" hastası Serkan Yıldız, 15 saat süren nakil ameliyatının ardından hem rahat bir nefes almanın hem de kızı Nefes ile parka gidebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Buca ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Serkan Yıldız'a 2012'de Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde akciğer ve sindirim sistemini etkileyen "kistik fibrozis" hastalığı teşhisi kondu.

Sağlık sorunlarının artmasıyla solunum güçlüğü çeken ve cihaza bağımlı olarak yaşamını sürdüren Yıldız'ın 3 yıl önce akciğer nakli olmasına karar verildi.

Bu süreçte hayatını Serap Yıldız ile birleştiren Serkan Yıldız'ın 3 yıl önce bir kızı dünyaya geldi. Rahat bir nefes almaya hasret yaşayan Yıldız, eşinin de oluruyla kızına "Nefes" ismini verdi.

Nakil için bekleyen Yıldız'a haber, 1 ay önce Trabzon'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın, yakınları tarafından bağışlanan akciğeri, Ege Üniversitesi Hastanesinde 15 saat süren ameliyatın ardından Yıldız'a nakledildi.

Yeni akciğerleriyle oksijen tüpü olmadan nefes almaya başlayan Yıldız, taburcu edilip kızı Nefes'e kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

"Rahat nefes almak çok güzel bir duyguymuş"

Serkan Yıldız, AA muhabirine, akciğer nakli olup sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Uygun organın bulunduğunu öğrendiğinde eşiyle sarılıp ağladıklarını anlatan Yıldız, "Rahat nefes almak çok güzel bir duyguymuş. Nakil ameliyatının ardından öksürmeyi unuttum. Ben daha önce nefes almıyormuşum, nefes almak için savaşıyormuşum, bunu anladım." dedi.

Yıldız, organlarıyla kendisini hayata bağlayan kişiye ve ailesine her gün dua ettiğini, organ nakli konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini aktardı.

Kızı Nefes ile hastanede cep telefonundan görüntülü olarak görüştüğünü anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kızımı çok özledim. Onunla daha önceden parka gitmek gibi planlar yapmıştık ama ben oksijen tüpüyle nefes alabildiğim için bunu gerçekleştiremedik. Bana hep 'baba merak etme iyileşeceksin' diyordu. Telefonda görüştüğümüzde 'baba artık senin oksijen tüpüne ihtiyacın kalmadı, bizimle uyuyacaksın' diyor. Hastaneden taburcu olmamın ardından kızımı parka götürmeyi istiyorum. Onu çok özledim."

"Hastalarımız ikinci hayatlarını yaşıyor"

Hastanenin Akciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Ali Özdil ise Yıldız'ın, umudunu hiç kaybetmediğini, kendileri için özel bir hasta olduğunu belirtti.

Nakil ameliyatının ardından Yıldız'ı kızına kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özdil, "Akciğer nakli sayesinde hastalarımız ikinci hayatlarını yaşıyor. Genel olarak organ bağışı konusunda sıkıntılar var. İnsanlarımızın bu konuda mutlaka daha duyarlı olması lazım." diye konuştu.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Korkmaz Ekren de Yıldız'ı yeni akciğerleriyle kısa zamanda taburcu edeceklerini, onun diğer hastalar için de umut kaynağı olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da nakli gerçekleştiren ekibi ziyaret ederek tebrik etti.

Hastanelerinin organ nakli konusunda dünyanın önemli merkezleri arasında yer aldığını söyleyen Budak, "Kovid-19 salgını sürerken biz kliniklerimizde gece gündüz organ nakillerine devam ettik. Fedakar sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ege Üniversitesi, Serkan Yıldız, Trabzon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almakta zorlandığı 'nefes'i kızına isim olarak veren İzmirli hasta, akciğer nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika


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