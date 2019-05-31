Son Dakika Haberleri: Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi
Son Dakika Güncel Haber

Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika mallarına yönelik vergi artırımına gideceğini açıklamasından sonra, bugün Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri eksi yüzde 0.213 ile Temmuz 2016'da görülen rekor düşük seviyeyi geçti.

Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika mallarına yönelik vergi artırımına gideceğini açıklamasından sonra, bugün Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri eksi yüzde 0.213 ile Temmuz 2016'da görülen rekor düşük seviyeyi geçti.
Dünyanın en güvenli varlıkları arasında sayılan Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri küresel ticaret gerginliğinin artacağına yönelik endişelerin ardından 3 baz puan azalarak, eksi 0,213'e geriledi. Brexit'in etkisiyle Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2016'da 0,206'ya gerileyerek rekor düşük seviyeye inmişti.
Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika mallarına yönelik vergi artırımına gideceğini açıklamasının küresel ticaret gerginliğinin artıracağını hesaplarken, bunun da güvenli varlık talebini artırması bekleniyor.
Küresel ticaret gerginliğinin artacağına dair öngörüler ve İtalya'nın Avrupa Birliği ile yaşadığı bütçe ve borç tartışmalarının siyasi riskleri artıracağı endişesiyle Almanya hazine tahvillerinin yükselmesinde etkili oldu.
Öte yandan, kamu borcu endişesi ile İtalya'nın 10 yıllık hazine tahvilleri faizi (BTPs) yüzde 2,649'dan yüzde 2,743'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:32 Kaynak: AA
Meksika, Donald Trump, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Loris Karius'un sevgilisiyle olan fotoğrafı kadın hayranlarını çileden çıkarttı Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:54:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]