Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi
1 saat önce
Almanya'da 10 yıllık tahvillerin faizi eksi yüzde 0.213'ye ulaşarak, Temmuz 2016'da görülen rekor düşük seviyeyi geride bıraktı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:43
'da 10 yıllık tahvillerin faizi eksi yüzde 0.213'ye ulaşarak, Temmuz 2016'da görülen rekor düşük seviyeyi geride bıraktı.
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