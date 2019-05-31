Son Dakika Haberleri: Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi
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Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi

1 saat önce

Almanya'da 10 yıllık tahvillerin faizi eksi yüzde 0.213'ye ulaşarak, Temmuz 2016'da görülen rekor düşük seviyeyi geride bıraktı.

Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi, System.String[]
Almanya'da 10 yıllık tahvillerin faizi eksi yüzde 0.213'ye ulaşarak, Temmuz 2016'da görülen rekor düşük seviyeyi geride bıraktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:43 
Almanya, Ekonomi
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