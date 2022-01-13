Alman Adalet Bakanı Buschmann, Esed'in işkencecisi hakkındaki kararı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Almanya'nın Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın Koblenz'de insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum edilmesine yönelik kararını değerlendirerek, insanlığa karşı suç işleyen hiç kimsenin, hiçbir yerde güvenli sığınak bulamaması gerektiğini söyledi.

Buschmann, yaptığı yazılı açıklamada, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin verdiği kararın sadece Almanya için değil uluslararası açıdan çok önemli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Buschmann, açıklamasında şunları kaydetti:

"Nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin, insanlığa karşı işlenen suçlar cezasız kalamaz. Uluslararası ceza hukuku açısından dayandığı büyük ve güçlü kanaat budur. Esed rejiminin işkence hapishanelerinde korkunç adaletsizlikler yaşandı. Kurbanların ve ailelerinin acısının hayal edilenin de ötesinde. Bu suçlara hukuk dilinde cevap vermek tüm uluslararası toplumun sorumluluğundadır.

Alman yargısı da bu sorumlulukla karşı karşıya kalmıştır. Bu kararın dünya çapında örnek teşkil etmesi gerekiyor. Diğer anayasal devletlerin bu kararı tanımasını dilerim. İnsanlığa karşı suç işleyen hiç kimse, hiçbir yerde güvenli sığınak bulamamalı."

Mahkemenin kararı

Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Raslan, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı.

23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Mahkemenin 58 yaşındaki Raslan'la ilgili kararı, "Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıyor.